Frammenti di vetro in tre alimenti: Esselunga ritira prodotti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Allarme nei punti vendita Esselunga: “Burritos”, “Mezzi rigatoni all’amatriciana” e “Tacos” non vanno consumati ma riconsegnati ai supermercati perché potrebbero contenere Frammenti di vetro. È il richiamo emesso in queste ore dalla catena di grande distribuzione Esselunga che ha ritirato dagli scaffali dei punti vendita alcuni lotti “Burritos”, “Mezzi rigatoni all’amatriciana” e “Tacos” con il proprio marchio. Non si può escludere che nel prodotto, siano finite delle schegge di vetro. L’allerta sanitaria è stata pubblicata sul sito internet del ministero della Salute e riguarda esclusivamente le confezioni da 240gr che sull’etichetta riportano il numero di lotto prodotto 08/10/2021 e 09/10/2021 di “Tacos” e indicano come termine minimo di conservazione il 13 e 14/10/2021, le ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Allarme nei punti vendita: “Burritos”, “Mezzi rigatoni all’amatriciana” e “Tacos” non vanno consumati ma riconsegnati ai supermercati perché potrebbero conteneredi. È il richiamo emesso in queste ore dalla catena di grande distribuzioneche hato dagli scaffali dei punti vendita alcuni lotti “Burritos”, “Mezzi rigatoni all’amatriciana” e “Tacos” con il proprio marchio. Non si può escludere che nel prodotto, siano finite delle schegge di. L’allerta sanitaria è stata pubblicata sul sito internet del ministero della Salute e riguarda esclusivamente le confezioni da 240gr che sull’etichetta riportano il numero di lotto prodotto 08/10/2021 e 09/10/2021 di “Tacos” e indicano come termine minimo di conservazione il 13 e 14/10/2021, le ...

