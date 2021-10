Forza Nuova trema. Altri 4 indagati per il proclama web. Incita alla guerriglia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Domani l'interrogatorio dei leader Fn. Prosegue su internet la mobilitazione del popolo No Pass in vista dell'obbligo di venerdì. Lo sconforto dei poliziotti: la catena di comando non è chiara Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Domani l'interrogatorio dei leader Fn. Prosegue su internet la mobilitazione del popolo No Pass in vista dell'obbligo di venerdì. Lo sconforto dei poliziotti: la catena di comando non è chiara

alex_orlowski : La polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. #forzanuova #facciamorete - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova. - fanpage : La senatrice a vita Liliana #Segre ha firmato la mozione per sciogliere tutti i movimenti neofascisti - sereincanti : RT @withnotalent: Com'è bella la nuova grafica del sito di forza nuova - benjamn_boliche : RT @Radio1Rai: Draghi: “Su Forza Nuova stiamo riflettendo”. Afghanistan, no al riconoscimento del regime ma sì ad aiuti per la popolazione.… -