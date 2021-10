Forza Nuova | Meloni a Lamorgese | “Sapeva e non ha fatto nulla”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Ministro, lei viene qui e ci dice chee non ha. Se fino a ieri potevamo pensare che il problema fosse una sua sostanziale incapacità, oggi la tesi che ci viene a raccontare in questa aula è un’altra ed è molto più grave: quello che è accaduto sabato a Roma, è stato volutamente permesso e questo ci riporta agli anni più bui della storia italiana, è stato calcolo, siamo tornati alla strategia della tensione”. Così Giorgiain aula alla Camera dopo la risposta della ministra Luciana, durante il question time, all’interrogazione sulla gestione dell’ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive. “La sua risposta – continua la leader di Fdi – non è ...

Leggi anche, Lamorgese: "Castellino non arrestato in piazza per evitare rischi" "La sua risposta - continua la leader di Fdi - non è solo insufficiente ma è offensiva delle forze dell'...Noi siamo distanti da, anche perché le scelte di queste organizzazioni sono proficue per la sinistra, e proficue per un governo che fa finta di non vedere, il che è funzionale a voi. ...Lamorgese: “Pericoloso arrestare subito Castellino e gli altri” In sostanza, ha spiegato, tentare di fermare l’assalto alla sede della Cgil organizzato da Forza Nuova era pericoloso, la violenza ...Stiamo assistendo a una deriva autoritaria e a un imbarbarimento della politica in Italia come mai prima d’ora. CasaPound rompe il silenzio su Forza Nuova. Dal movimento di Roberto Fiore ci distinguon ...