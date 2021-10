Forza Nuova | Lamorgese | “Castellino non arrestato in piazza per evitare rischi”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giuliano, leader di, non è stato fermato adel Popolo perché c’era il “o di provocare reazioni violente” durante la manifestazione dei No Green Pass a Roma. Sono le parole del ministro dell’Interno Luciana, che alla Camera risponde a una interrogazione sulla gestione dell’ordine pubblico nella manifestazione che si è svolta a Roma il 9 ottobre scorso. Sabato, dopo la manifestazione adel Popolo,è stato protagonista anche dell’assalto alla sede della Cgil, quasi annunciato dal palco della manifestazione con un’arringa ai partecipanti. “Gli elementi acquisiti consentono di focalizzare la figura di Giulianoil quale, anche in tale circostanza, si è evidenziato ...

