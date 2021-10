Forza Nuova, il politologo Bonini (rettore Lumsa): “Ci sono gli estremi per lo scioglimento” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Nella Costituzione si stabilì il divieto della ricostruzione del Partito fascista. Questa disposizione sarà attuata dalla legge Scelba del 1952 e negli anni 70 ci saranno 2 esempi di scioglimento di organizzazioni che replicavano il modello del Pnf. Si può procedere con un decreto legge ma questa possibilità è limitata a casi molto gravi. Governo e Parlamento possono valutare questa strada, più rapida e più forte”. Lo ha spiegato il rettore dell’università Lumsa Francesco Bonini, politologo e storico delle istituzioni politiche, riguardo alla possibilità di uno scioglimento di Forza Nuova. “È una decisione politica. Ci sono gli estremi per lo scioglimento di Forza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Nella Costituzione si stabilì il divieto della ricostruzione del Partito fascista. Questa disposizione sarà attuata dalla legge Scelba del 1952 e negli anni 70 ci saranno 2 esempi didi organizzazioni che replicavano il modello del Pnf. Si può procedere con un decreto legge ma questa possibilità è limitata a casi molto gravi. Governo e Parlamento posvalutare questa strada, più rapida e più forte”. Lo ha spiegato ildell’universitàFrancescoe storico delle istituzioni politiche, riguardo alla possibilità di unodi. “È una decisione politica. Cigliper lodi...

Advertising

alex_orlowski : La polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. #forzanuova #facciamorete - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova. - fanpage : La senatrice a vita Liliana #Segre ha firmato la mozione per sciogliere tutti i movimenti neofascisti - norditalia2020 : RT @claudioriccio: Ad assaltare la CGIL non sono stati 'cittadini arrabbiati'. Sono stati i neofascisti e squadristi, è stata Forza Nuova.… - Chiedoperunami4 : RT @mirino11: Ma se chiudono Forza Nuova la sinistra dopo con chi si incaxxa? Chiedo per un amico -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Nuova I fondi esteri vicini a Forza Nuova che finanziano la propaganda No Vax Da un fondo londinese al movimento No Vax italiano. Il quotidiano Domani , in un'inchiesta di Giovanna Faggionato e Giovanni Tizian, ricostruisce come un trust vicino a Forza Nuova stia finanziando la propaganda anti - vaccinista. Si parte dal Saint George Educational Trust, con sede a Londra. Tra il 1999 e il 2000, il parlamento britannnico aveva già portato alla ...

Incroci tra professionismo e passione. Il teatro è comunitario In questa nuova era del progetto mancano delle persone che prima erano state sempre presenti, si ... devo averne il controllo, questo credo che sia un punto di forza ma anche qualcosa su cui lavorare. ...

Forza Nuova, sequestrato il sito web: 4 militanti indagati Rai News Zona Bianca, le violenze in piazza al centro del nuovo appuntamento con Giuseppe Brindisi Al centro del nuovo appuntamento con “Zona Bianca”: le violenze di piazza e l’assalto alla sede della cgil. Ospite il magistrato Angelo ...

Macron punta 30 miliardi per l'innovazione della Francia AGI – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha presentato il suo maxi piano di innovazione industriale denominato Francia 2030 e che prevede uno stanziamento di 30 miliardi di euro in 5 anni, in ri ...

Da un fondo londinese al movimento No Vax italiano. Il quotidiano Domani , in un'inchiesta di Giovanna Faggionato e Giovanni Tizian, ricostruisce come un trust vicino astia finanziando la propaganda anti - vaccinista. Si parte dal Saint George Educational Trust, con sede a Londra. Tra il 1999 e il 2000, il parlamento britannnico aveva già portato alla ...In questaera del progetto mancano delle persone che prima erano state sempre presenti, si ... devo averne il controllo, questo credo che sia un punto dima anche qualcosa su cui lavorare. ...Al centro del nuovo appuntamento con “Zona Bianca”: le violenze di piazza e l’assalto alla sede della cgil. Ospite il magistrato Angelo ...AGI – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha presentato il suo maxi piano di innovazione industriale denominato Francia 2030 e che prevede uno stanziamento di 30 miliardi di euro in 5 anni, in ri ...