Forza nuova è fascista e può essere sciolta subito | ecco le sentenze della Cassazione

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La richiesta, alla politica, è di abbassare i toni. Perchè la situazione, là fuori, in vista del 15 ottobre è "preoccupante". Così Mario Draghi affida ad un diplomatico "stiamo valutando" la decisione ...

Advertising

alex_orlowski : La polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. #forzanuova #facciamorete - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova. - fanpage : La senatrice a vita Liliana #Segre ha firmato la mozione per sciogliere tutti i movimenti neofascisti - ilailailade : RT @stefaniacatallo: Pupi e pupari. La longa manus dietro gli scontri di Forza Nuova a Roma. @gaiaitaliacom @inaltre_parole #sciogliereFor… - GVIGNADUZZI : RT @baffi_francesco: Indagato per apologia del fascismo il leader piemontese di Forza Nuova. #sciogliereForzaNuova -

Ultime Notizie dalla rete : Forza nuova

Rai News

Così Mario Draghi affida ad un diplomatico "stiamo valutando" la decisione sullo scioglimento diin quantopolitica di chiara matrice fascista (legge Scelba). La leader di Fratelli ...Per sciogliere un partito, pure, servono la Costituzione e la magistraturaC'era anche Massimo Ursino, animatore del popolo No Vax e leader siciliano di Forza Nuova a Roma sabato scorso, insieme ...PALERMO. “Il governo della Regione esprima una ferma condanna per gli atti di violenza, chiaramente di matrice neofascista, avvenuti lo scorso 9 ottobre, e assuma concretamente, ...