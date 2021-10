Forza Nuova, duello Meloni-Lamorgese: question time ad alta tensione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Donne contro. Alla Camera in una manciata di minuti va in scena un duello tra ‘iron ladies’. Il capo dell’opposizione Giorgia Meloni e il capo del Viminale, il ministero più ‘tosto’, Luciana Lamorgese si affrontano nel ‘question time’. Il presidente Fico in veste di ‘giudice’ ricorda a tutti il rispetto dei tempi, data anche la diretta tv, anche se ormai con i social tutti vedono tutto. Ed è un question time che per tensione archivia gran parte dei precedenti, di solito sonnacchiosi e pre-confezionati. La leader di Fdi parte spedita, contro la “lista infinita delle inadempienze” del ministro, o della ministra (ma visto il clima il linguaggio di genere è l’ultima delle preoccupazioni), fra le quali le addebita anche “la vergogna della devastazione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Donne contro. Alla Camera in una manciata di minuti va in scena untra ‘iron ladies’. Il capo dell’opposizione Giorgiae il capo del Viminale, il ministero più ‘tosto’, Lucianasi affrontano nel ‘’. Il presidente Fico in veste di ‘giudice’ ricorda a tutti il rispetto dei tempi, data anche la diretta tv, anche se ormai con i social tutti vedono tutto. Ed è unche perarchivia gran parte dei precedenti, di solito sonnacchiosi e pre-confezionati. La leader di Fdi parte spedita, contro la “lista infinita delle inadempienze” del ministro, o della ministra (ma visto il clima il linguaggio di genere è l’ultima delle preoccupazioni), fra le quali le addebita anche “la vergogna della devastazione di ...

