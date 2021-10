Forza Nuova, Castellino ad agente: “Portatece da Landini o lo andiamo a prendere noi” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Portatece da Landini o lo andiamo a prendere noi”. Queste le parole di Giuliano Castellino rivolgendosi ad alcuni agenti dopo che una parte dei manifestanti, sabato scorso a Roma, era riuscita a sfondare il cordone raggiungendo la sede della Cgil di Corso Italia. Un particolare contenuto nella richiesta di convalida degli arresti che la Procura di Roma ha avanzato al gip. “Nonostante i tentativi di mediazione posti in essere dalla polizia con le tre persone che si erano poste alla testa del corteo, Luigi Aronica, Roberto Fiore e Castellino, i manifestanti proseguivano la marcia opponendo una violenta resistenza nei confronti degli operanti che avevano attivato una carica di alleggerimento”, si legge nel provvedimento. Nella richiesta viene ricostruito, inoltre, che “giunti presso ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “dao lonoi”. Queste le parole di Giulianorivolgendosi ad alcuni agenti dopo che una parte dei manifestanti, sabato scorso a Roma, era riuscita a sfondare il cordone raggiungendo la sede della Cgil di Corso Italia. Un particolare contenuto nella richiesta di convalida degli arresti che la Procura di Roma ha avanzato al gip. “Nonostante i tentativi di mediazione posti in essere dalla polizia con le tre persone che si erano poste alla testa del corteo, Luigi Aronica, Roberto Fiore e, i manifestanti proseguivano la marcia opponendo una violenta resistenza nei confronti degli operanti che avevano attivato una carica di alleggerimento”, si legge nel provvedimento. Nella richiesta viene ricostruito, inoltre, che “giunti presso ...

Advertising

CarloCalenda : Stiamo perdendo il senso dei fatti e della storia. Condannare le alleanze internazionali di FDI e le violenze di Fo… - alex_orlowski : La polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. #forzanuova #facciamorete - Giorgiolaporta : Perché il poliziotto in borghese è stato deferito se ha fatto correttamente il suo dovere? Questo signore si è sveg… - RRRibelle : RT @AndreaVallascas: La sconvolgente replica della ministra dell'Interno al Questione Time alla Camera, la Ministra sapeva, come è ovvio c… - CoenMax3 : RT @lauraboldrini: L'assalto alla Cgil volutamente permesso? Si rende conto Meloni della gravità delle parole che ha pronunciato in aula?… -