Formia | assolti tre medici e due paramedici accusati di negligenza

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)– Era giugno del 2016 quando, un 64enne accusò tree due para, in servizio in una clinica privata a, di “e imprudenza” durante un esame diagnostico, più specificatamente l’uretrocistografia. Ma, nonostante le gravi accuse, ieri, sia i treche i due parasono statidal giudice del Tribunale di Cassino, la dottoressa Martina Di Fonzo, perché il fatto non sussiste. La presuntaMa quali fatti, esattamente, non sussisterebbero? Cosa sarebbe successo, precisamente, quel giorno? All’epoca, il paziente dichiarò di essere caduto durante il suddetto esame – avvenuto l’8 giugno – a causa delladel personale medico e paramedico. E ancora: il paziente ...

