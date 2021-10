“Formare per assumere”, nuovo bando della Regione: 15 milioni per far incontrare domanda e offerta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Bergamo. “Formare per assumere”. È ciò che si propone Regione Lombardia con l’omonimo nuovo bando che punta a sostenere la crescita delle imprese a partire dalla formazione dei lavoratori correggendo lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro. Uno squilibrio dato dal fatto che, troppo spesso e soprattutto nella nostra provincia, il lavoro c’è ma mancano le competenze adatte a svolgerlo. Perché il lavoro – tutti i lavori – sono cambiati e continuano a farlo alla velocità della luce. Questa la premessa che ha portato Melania Rizzoli, assessora regionale alla formazione e lavoro a volere fortemente questo primo stanziamento di 15 milioni di euro che porta al datore di lavoro un contributo fino a 12.500 euro per ogni assunzione. La ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Bergamo. “per”. È ciò che si proponeLombardia con l’omonimoche punta a sostenere la crescita delle imprese a partire dalla formazione dei lavoratori correggendo lo squilibrio tradi lavoro. Uno squilibrio dato dal fatto che, troppo spesso e soprattutto nella nostra provincia, il lavoro c’è ma mancano le competenze adatte a svolgerlo. Perché il lavoro – tutti i lavori – sono cambiati e continuano a farlo alla velocitàluce. Questa la premessa che ha portato Melania Rizzoli, assessora regionale alla formazione e lavoro a volere fortemente questo primo stanziamento di 15di euro che porta al datore di lavoro un contributo fino a 12.500 euro per ogni assunzione. La ...

