FMI | debito mondiale esploso a 226mila miliardi di dollari con pandemia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il, pubblico e privato, contratto da governi, imprese e famiglie ha raggiunto nel 2020 un livello record didi, registrando una crescita senza precedenti di 27mila(+14%). E’ quanto emerge dal Fiscal Monitor del FMI, secondo cui alti e crescenti livelli dipubblico e privato sono associati a maggiori rischi per la stabilità finanziaria e per le finanze pubbliche. L’aumento – sottolinea – è stato pienamente giustificato dalla necessità di rispondere all’impattodi Covid-19 sull’economia, sulla società e sul sistema finanziario, ma deve essere di natura temporanea. Più in dettaglio, ilpubblico ha raggiunto un livello di 88mila ...

E' quanto emerge dal Fiscal Monitor del FMI, secondo cui alti e crescenti livelli di debito pubblico e privato sono associati a maggiori rischi per la stabilità finanziaria e per le finanze pubbliche. Il debito mondiale, pubblico e privato, contratto da governi, imprese e famiglie ha raggiunto nel 2020 un livello record di 226mila miliardi ...