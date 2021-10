FMI: alza al 5,8% stime di crescita per l’Italia. Per il 2022 al 4,2% (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Fmi ha anche limato la crescita mondiale per il 2021 a +5,9%, 0,1 punti percentuali in meno rispetto al +6% delle previsioni di luglio, mantenendo +4,9% per il 2022 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Fmi ha anche limato lamondiale per il 2021 a +5,9%, 0,1 punti percentuali in meno rispetto al +6% delle previsioni di luglio, mantenendo +4,9% per ilL'articolo proviene da Firenze Post.

