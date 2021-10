Firmato il Dpcm sul Green Pass. Venerdì scattano le nuove regole. Orari di ingresso e uscita flessibili dagli uffici. Sanzioni penali per chi falsifica il certificato verde (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sembrava lontana, ed invece la fatidica data del 15 ottobre è arrivata. Dopodomani, infatti, verranno al pettine tutti i nodi che riguardano il Green Pass. Così da Venerdì per poter accedere ai luoghi di lavoro bisognerà necessariamente essere muniti di Green Pass. Chi ne sarà sprovvisto non potrà lavorare e la sua sarà considerata un’assenza ingiustificata. Il controllo spetterà al datore di lavoro e la sanzione prevista per il dipendente che entra in azienda senza dichiarare di non avere il Green Pass va da 600 a 1.500 euro. PERPLESSITÀ. Dunque mancano circa 48 ore all’entrata in vigore dell’obbligo, però, restano ancora dei punti di chiarire: non solo sull’effettiva capacità del sistema di reggere il gran numero di tamponi che si renderanno necessari, ma anche ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sembrava lontana, ed invece la fatidica data del 15 ottobre è arrivata. Dopodomani, infatti, verranno al pettine tutti i nodi che riguardano il. Così daper poter accedere ai luoghi di lavoro bisognerà necessariamente essere muniti di. Chi ne sarà sprovvisto non potrà lavorare e la sua sarà considerata un’assenza ingiustificata. Il controllo spetterà al datore di lavoro e la sanzione prevista per il dipendente che entra in azienda senza dichiarare di non avere ilva da 600 a 1.500 euro. PERPLESSITÀ. Dunque mancano circa 48 ore all’entrata in vigore dell’obbligo, però, restano ancora dei punti di chiarire: non solo sull’effettiva capacità del sistema di reggere il gran numero di tamponi che si renderanno necessari, ma anche ...

