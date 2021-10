Firenze | morta magazziniera travolta da un bancale un mese fa | titolare azienda indagato Ad Alessandria perde la vita operaio 54enne

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La procura diha aperto un’inchiesta in merito alla morte sul lavoro di Tiziana Bruschi. Lo riporta il quotidiano La Nazione. La donna, 58 anni, lo scorso 2 settembre era stata vittima di un incidente alla Sistema srl di Scandicci, la ditta di materie plastiche di cui era dipendente. Ieri, a undall’accaduto, è deceduta all’ospedale Careggi. Al momento ildell’per omicidio colposo. Secondo le ricostruzioni, l’operaia si trovava in magazzino, quando un pesante pancale, carico di merce, le è caduto addosso da un’altezza di 3 metri. Bruschi ha riportato numerosi traumi e ha trascorso unin coma, prima di morire. La famiglia – tramite il legale Marco Zanobi – ha chiesto di non lasciare nessuna pista inesplorata nelle indagini. Una delle ...

Tiziana Bruschi, 58 anni, travolta il 2 settembre scorso da un pancale nel magazzino dell'azienda dove lavorava, è morta oggi in ospedale a Careggi (Firenze) dopo settimane di ricovero per i traumi e le lesioni subiti nell'incidente sul lavoro che avvenne in una ditta di stampaggio di materie plastiche a Scandicci. La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta.