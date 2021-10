Firenze, morta dopo 40 giorni di agonia Tiziana: travolta da un pancale mentre lavorava come magazziniera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tiziana Bruschi , 58 anni, travolta il 2 settembre scorso da un pancale nel magazzino dell'azienda dove lavorava, è morta oggi in ospedale a Careggi (Firenzd) dopo settimane di ricovero per i traumi e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021)Bruschi , 58 anni,il 2 settembre scorso da unnel magazzino dell'azienda dove, èoggi in ospedale a Careggi (Firenzd)settimane di ricovero per i traumi e ...

