Fiorentina | Vlahovic | «Non mi accontento | mai soddisfatto delle mie prestazioni»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’attaccante dellaDusanha parlato dopo la doppietta segnata in Serbia-Azerbaijan Dusan, attaccante della, ai media serbi ha parlato dopo il match tra Serbia e Azerbaijan deciso da una sua doppietta. MAI– «Non sono maidella mia prestazione. Quando seivuol dire che ti stai accontentando. Cerco di ottenere il massimo da tutto. Avrei potuto fare un altro gol e un assist, ma è andata così. Abbiamo dominato per tutta la partita anche se alla fine abbiamo fatto solo tre gol. Potevamo farne di più, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto e preso tre punti. Ci presentiamo in testa prima della partita contro il Portogallo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : #Commisso annuncia che #Vlahovic ha rifiutato ogni proposta di rinnovo con la #Fiorentina - DiMarzio : #Fiorentina | #Vlahovic non rinnoverà: l'annuncio di Commisso - GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - CalcioNews24 : Il ruggito di Dusan #Vlahovic - infoitsport : Fiorentina Bonaventura: “Italiano top allenatore. Vlahovic pensi a giocare” -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Vlahovic

"Se si riuscisse a piazzare Kulusevski io penso che potremmo arrivare a prendere", scrive Mary. Proprio l'arrivo del serbo dellaè la condizione posta da molti tifosi per dire ...Il centrocampista Giacomo Bonaventura ha parlato della nuovatargata Vincenzo Italiano Giacomo Bonaventura, centrocampista della, in una intervista a Tuttosport ha parlato della nuova squadra viola targata Vincenzo Italiano. ITALIANO - "Abbiamo un allenatore e un modo di giocare che valorizzano di più il lavoro di ...La società bianconera starebbe valutando la partenza dello svedese, la somma incassata sarebbe utilizzata per l'investimento sulla punta ...Fiorentina e Real Madrid sono in contatto e stanno provando ad imbastire uno scambio per la prossim sessione di calciomercato.