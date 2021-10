Fiorentina, Venuti: 'Abbiamo sposato la filosofia di Italiano' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) FIRENZE - "Sento responsabilità e fiducia. Per un giocatore la fiducia della società è importante, sono contento" . Lorenzo Venuti ha parlato così ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina: " ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) FIRENZE - "Sento responsabilità e fiducia. Per un giocatore la fiducia della società è importante, sono contento" . Lorenzoha parlato così ai microfoni del sito ufficiale della: " ...

Advertising

acffiorentina : Lorenzo Venuti ????? #ForzaViola #Fiorentina - sportli26181512 : Fiorentina, Venuti: 'Abbiamo sposato la filosofia di Italiano': Il difensore: 'C'è entusiasmo, per noi deve essere… - FiorentinaUno : VENUTI: “Rappresentare in campo Firenze e la Fiorentina ed essere visto come un simbolo è un sogno che si realizza.… - violamad79 : RT @acffiorentina: Lorenzo Venuti ????? #ForzaViola #Fiorentina - LaMadreBadessa : RT @acffiorentina: Lorenzo Venuti ????? #ForzaViola #Fiorentina -