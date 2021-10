Fiorentina | Sottil rinnova fino al 2026

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)e Riccardoancora insieme. La società viola comunica di aver raggiunto un accordo con l’attaccante per il rinnovo del contrattoal 30 giugno. “Il club è estremamente soddisfatto per la firma di Riccardo, avendo il calciatore dimostrato negli anni il suo legame con lae con Firenze”, si legge nella nota. “L’augurio è che il futuro dipossa riservare grandi soddisfazioni sia dal punto di vista individuale che di squadra”.

acffiorentina : #Sottil2026 ?? Riccardo Sottil rinnova con la Fiorentina. #ForzaViola ?? #Fiorentina - RaiSport : ?? #Fiorentina: ufficiale, #Sottil prolunga fino al 2026 Intanto domani farà rientro #Vlahovic dopo il no al rinnov… - REALMADRID2911 : RT @acffiorentina: #Sottil2026 ?? Riccardo Sottil rinnova con la Fiorentina. #ForzaViola ?? #Fiorentina - infoitsport : Fiorentina, Sottil rinnova il contratto: arriva l’ufficialità - LuigiBevilacq17 : RT @MondoNapoli: UFFICIALE: Riccardo Sottil rinnova con la Fiorentina - -

... laha comunicato il rinnovo del contratto di Riccardofino al 2026. L'esterno viola ha anche commentato il prolungamento dell'accordo col club:Laha ufficializzato il prolungamento del contratto di Riccardofino al 30 giugno 2026. Il giovane esterno viola, classe '99, aveva l'accordo con il club in scadenza nel 2024. Adesso le ...L'attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil, dopo la firma sul contratto fino al 2026, ha parlato ai canali ufficiali del club viola per commentare il prolungamento. Ecco le parole del ...Notizia ufficiale molto importante in casa Fiorentina: come fa sapere il club viola attraverso il suo sito, l'attaccante classe '99 Riccardo Sottil ha esteso il suo contratto con ...