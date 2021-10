Fiorentina senza regia, Italiano in emergenza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) FIRENZE - Rispetto alla sosta precedente la Fiorentina avrà un giorno in più per preparare la gara di ripresa del campionato. Gara per la quale al solito la squadra viola recuepererà pian piano i ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) FIRENZE - Rispetto alla sosta precedente laavrà un giorno in più per preparare la gara di ripresa del campionato. Gara per la quale al solito la squadra viola recuepererà pian piano i ...

Advertising

sportli26181512 : Fiorentina senza regia, Italiano in emergenza: I due playmaker Torreira e Pulgar torneranno sabato dalle trasferte… - CalcioPillole : Stando a quanto riferisce il 'Corsport' l'agente di #Veretout sta spingendo con la #Roma per rinnovare il contratto… - Fiorentinanews : #Fiorentina senza regia: #Italiano è in emergenza - violanews : Parla il Jack di Cuori, l'arma i più di Italiano - Andrea_Lorenzon : @4gog0 Boh stavo guardando...A Fiorentina Milan (prima dopo la sosta) sono 40 giorni...A quella dopo col Sassuolo q… -