Fiorentina, Nardella: «Per metà marzo vedremo come sarà il nuovo stadio» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nardella, sindaco di Firenze, ha fatto il punto sui lavori per il nuovo stadio della Fiorentina. Ecco le sue parole Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha fatto il punto della situazione sul nuovo stadio della Fiorentina: «È una commissione di altissimo profilo a livello internazionale quella che sta esaminando i 31 progetti per il nuovo stadio Franchi e per il recupero e il rilancio dell’intera area di Campo di Marte. Desidero ringraziare ciascuno dei membri della giuria per l’impegno con cui stanno affrontando questo compito. come sindaco non posso partecipare ai lavori della commissione, ma so che si stanno svolgendo in un clima di collaborazione e di serietà. Siamo riusciti a mettere insieme ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021), sindaco di Firenze, ha fatto il punto sui lavori per ildella. Ecco le sue parole Dario, sindaco di Firenze, ha fatto il punto della situazione suldella: «È una commissione di altissimo profilo a livello internazionale quella che sta esaminando i 31 progetti per ilFranchi e per il recupero e il rilancio dell’intera area di Campo di Marte. Desidero ringraziare ciascuno dei membri della giuria per l’impegno con cui stanno affrontando questo compito.sindaco non posso partecipare ai lavori della commissione, ma so che si stanno svolgendo in un clima di collaborazione e di serietà. Siamo riusciti a mettere insieme ...

