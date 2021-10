Fiorentina | la fidanzata di Castrovilli si sfoga su Instagram!

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non è passato di certo inosservato il commento sarcastico di un tifoso, su Instagram, all’indirizzo di Gaetano. Ladel 10 viola, Rachele Risaliti, ha infatti preso le sue difese replicando al commento con le seguenti parole: “Gaetano non vede l’ora di tornare in campo, voi falsi tifosi non sapete cosa significa stare fermo un mese ma soprattutto non sapete nulla sul trauma che ha avuto, quindi ancor più vergogna“. Il giocatore, campione d’Europa con l’Italia, è da tempo alle prese con un infortunio rimediato a Marassi. Il violento trauma addominale ha tenuto il centrocampista fuori dai campi per le gare di campionato contro Inter, Udinese e Napoli. Lo stop, inoltre, ha privatodi una possibile chiamata in Nazionale da parte di Mancini. POTREBBE INTERESSARTI: Arsenal attivo sul mercato: ...

Il centrocampista della Fiorentina e campione d'Europa con la Nazionale è fermo da quel giorno e ... " Speriamo gli diano il via libera - ha auspicato attraverso Instagram la fidanzata del giocatore ...