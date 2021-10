Fiorentina, c’è il rinnovo di Sottil: l’attaccante prolunga fino al 2026 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Riccardo Sottil è pronto a continuare la sua avventura con la Fiorentina. l’attaccante ha rinnovato fino al 2026. Questo il comunicato ufficiale del club viola: “Acf Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Riccardo Sottil per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026. Il club è estremamente soddisfatto per la firma di Riccardo, avendo il calciatore dimostrato negli anni il suo legame con la Fiorentina e con Firenze. L’augurio è che il futuro di Sottil possa riservare grandi soddisfazioni sia dal punto di vista individuale che di squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Riccardoè pronto a continuare la sua avventura con laha rinnovatoal. Questo il comunicato ufficiale del club viola: “Acfcomunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Riccardoper ildel contrattoal 30 giugno. Il club è estremamente soddisfatto per la firma di Riccardo, avendo il calciatore dimostrato negli anni il suo legame con lae con Firenze. L’augurio è che il futuro dipossa riservare grandi soddisfazioni sia dal punto di vista individuale che di squadra”. SportFace.

