Fiorentina, Bonaventura: «Italiano valorizza i centrocampisti. Vlahovic resti concentrato»

Il centrocampista Giacomo Bonaventura ha parlato della nuova Fiorentina targata Vincenzo Italiano

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, in una intervista a Tuttosport ha parlato della nuova squadra viola targata Vincenzo Italiano.

Italiano – «Abbiamo un allenatore e un modo di giocare che valorizzano di più il lavoro di noi centrocampisti. Per me l'inizio è stato buono ma non sono sorpreso: durante il ritiro estivo mi aspettavo che avrei fatto bene».

SOCIETA – «Vedo una società in crescita, si percepiscono l'entusiasmo della famiglia Commisso e di chi lavora qui e voglia di crescere e fare le cose bene».

PIEDI PER TERRA – «Non vorrei che si pensasse che ci sentiamo forti. Il mister è il primo a dirci che dobbiamo ...

