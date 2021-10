Filiberto Mastrapasqua non era il poliziotto «infiltrato» nella manifestazione “no green pass” di Roma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il 13 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 10 ottobre su Facebook, secondo cui il «poliziotto infiltrato» nella manifestazione “no green pass” del 9 ottobre 2021 a Roma sarebbe Filiberto Mastrapasqua, «primo dirigente del commissariato di Polizia di Stato “Prati” da aprile 2019». La notizia della presenza di un agente sotto copertura durante la manifestazione Romana (poi sfociata nell’assalto alla sede della Cgil) era circolata fin da subito nelle chat Telegram degli attivisti contrari al green pass, insieme a un video che mostrava un uomo con ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il 13 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 10 ottobre su Facebook, secondo cui il «“no” del 9 ottobre 2021 asarebbe, «primo dirigente del commissariato di Polizia di Stato “Prati” da aprile 2019». La notizia della presenza di un agente sotto copertura durante lana (poi sfociata nell’assalto alla sede della Cgil) era circolata fin da subito nelle chat Telegram degli attivisti contrari al, insieme a un video che mostrava un uomo con ...

