FIFA vs EA Sports? $1 miliardo per la licenza e limiti all'esclusività alla base del cambio di nome? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Secondo un report del New York Times, la controversia relativa alla serie FIFA di EA Sports che potrebbe portare ad un cambio di nome nei prossimi anni è il risultato dei relativi "costi e nuovi flussi di entrate", sebbene si affermi anche che i diritti di esclusiva siano un fattore. Il rapporto afferma che "il nucleo della controversia è finanziario", con la FIFA che cerca più del doppio di ciò che sta attualmente ricevendo da EA Sports per l'uso delle sue licenze. Secondo il rapporto, la FIFA sta cercando di aumentare l'importo della vincita a "più di $ 1 miliardo per ogni ciclo di quattro anni della Coppa del Mondo".

