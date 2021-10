FIFA | Infantino | «Sogno un Mondiale in Israele e Medio Oriente»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il presidente dellaGianniha espresso il suo desiderio di veder disputare unine inGianni, presidente della, nel corso di una visita ufficiale inha parlato del suodi portare ilanche nei Paesi delIN– «Perché non sognare una Coppa del Mondo ine nei Paesi vicini? Con gli Accordi di Abramo, perché non organizzarli qui assieme agli altri Paesi dele i palestinesi? Niente è impossibile, dobbiamo pensare in grande. Oggi ospitare un ...

Commenta per primo Israele ed Emirati Arabi possono ospitare insieme i Mondiali del 2030 . E' la proposta del presidente dellaGianniche, nel corso di una visita ufficiale a Gerusalemme, ha spiegato come gli Accordi di Abramo (firmati un anno fa) possano essere una spinta per il calcio: 'Perché non sognare una ...... GianniIl presidente dellaGiannisogna un Mondiale tra Israele e Medio Oriente. Lo riporta CalcioeFinanza a proposito della prima visita ufficiale diin Israele. ...“Il Super Bowl viene organizzato ogni anno, perché non avere una Coppa del Mondo ogni due anni?”: è questa la domanda che si pone Gianni Infantino, presidente della FIFA, durante la sua visita istituz ...Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha espresso il suo desiderio di veder disputare un Mondiale in Israele e in Medio Oriente Gianni Infantino, presidente della FIFA, nel corso di una visita uff ...