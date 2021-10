Fifa, Infantino apre a Israele: “Mondiali 2030? Perchè no, co-organizzazione è futuro” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Mondiale 2030 di calcio potrebbe essere co-organizzato da Israele e Arabia Saudita. E’ questa la suggestione lanciata dal presidente Fifa Gianni Infantino, che in visita a Gerusalemme ha incontrato il presidente israeliano Naftali Bennett e non ha assolutamente escluso questa ipotesi. “Penso che il futuro della Coppa del Mondo vada verso la co-organizzazione da parte di più paesi – ha spiegato il numero uno del calcio mondiale – quindi non vedo Perchè non sognare e pensare a questa possibilità”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Mondialedi calcio potrebbe essere co-organizzato dae Arabia Saudita. E’ questa la suggestione lanciata dal presidenteGianni, che in visita a Gerusalemme ha incontrato il presidente israeliano Naftali Bennett e non ha assolutamente escluso questa ipotesi. “Penso che ildella Coppa del Mondo vada verso la co-da parte di più paesi – ha spiegato il numero uno del calcio mondiale – quindi non vedonon sognare e pensare a questa possibilità”. SportFace.

