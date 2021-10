Fifa dopo incidenti a Londra e Tirana, 'tolleranza zero' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Fifa indaga sugli scontri avvenuti allo stadio di Wembley tra i tifosi ungheresi e la polizia durante la partita di ieri contro l'Inghilterra. L'organo di governo del calcio mondiale annuncia "... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laindaga sugli scontri avvenuti allo stadio di Wembley tra i tifosi ungheresi e la polizia durante la partita di ieri contro l'Inghilterra. L'organo di governo del calcio mondiale annuncia "...

Advertising

capuanogio : L’#Inter spenderà 100mila euro per portare a Roma gli argentini nella notte tra venerdì e sabato d i cileni (che co… - fisco24_info : Fifa dopo incidenti a Londra e Tirana, 'tolleranza zero': Indagini in corso, 'respingere ogni forma di discriminazi… - rete22ottobre : Fifa dopo incidenti a Londra e Tirana, 'tolleranza zero' - RaiSport : 'Tolleranza Zero' dalla #Fifa dopo gli incidenti di #Londra e #Tirana Indagini in corso: 'Respingere ogni forma di… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Fifa dopo incidenti a Londra e Tirana, 'tolleranza zero': (ANSA) - ROMA, 13 OTT - La Fifa indaga s… -