Advertising

GiaPettinelli : Fiamme in California, evacuazioni a Santa Barbara - Nord America - ANSA - LaRagione_eu : Centinaia di #Sequoie Giganti della #California sono state divorate dalle fiamme. Nonostante sia ancora presto per… - MassimoFerr : RT @dorsogna: Addio alle sequoie giganti. Si pensava che potessero tollerare ogni tipo di incendio e invece le fiamme sono cosi inferocite… - BCarazzolo : RT @dorsogna: Addio alle sequoie giganti. Si pensava che potessero tollerare ogni tipo di incendio e invece le fiamme sono cosi inferocite… - dorsogna : Addio alle sequoie giganti. Si pensava che potessero tollerare ogni tipo di incendio e invece le fiamme sono cosi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme California

ANSA Nuova Europa

Nuove evacuazioni nel sud delladove un gigantesco incendio minaccia strutture e strade, costringendo alla chiusura per ... Ledivampano da lunedì e si sono avvicinate all'oceano. "C'è ...New York, 11 ott 22:17 - Un piccolo aereo bimotore si è schiantato a Santee, in, vicino a San Diego, lasciando una casa completamente inghiottita dalle. Lo ha detto il capo dei vigili del fuoco di Santee, John Garlow, citato dall'emittente "Abc News". Ci sono ...Continua la lotta dei vigili del fuoco per domare l'incendio che devasta Alisal vicino a Goleta, in California. Spinte dai forti venti, le fiamme si sono sviluppate ulteriormente nella notte fino a to ...Nuove evacuazioni nel sud della California dove un gigantesco incendio minaccia strutture e strade, costringendo alla chiusura per quasi 24 ore della principale autostrada, la Us 101. Lo riferisce il ...