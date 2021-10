Ferragnez | presto aria di cambiamenti in famiglia Ecco perchè

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per iè tempo dil’amata famigliola lascerà l’attico di Milano, è ancora un work in progress Isono sempre più seguiti e amati dal pubblico del web. Chiara e Fedez ormai contato una meravigliosa carriera, e ne hanno fatta davvero tanta di gavetta, che oggi si stanno godendo le più grandi soddisfazioni. Con l’arrivo di Vittoria, lasi è allargata notevolmente, e dunque hanno deciso di lasciare l’attico a Milano, per godersi lain una nuova casa più grande. Leggi anche –> x style la stilista elisabetta franchi protagonista di x traordinary people Da poche settimane l’imprenditrice digitale e il rapper hanno annunciato l’uscita della loro serie tv che sarà disponibile da dicembre, ma i ...