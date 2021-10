Feltri: “Non mi sono votato, penso di aver votato Sala” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vittorio Feltri, il giornalista bergamasco ormai “naturalizzato” milanese, all’esordsio come come consigliere comunale a Milano, parla a La Zanzara e svela: “Non mi sono votato, mi hanno dato due lenzuolate e non ho un capito un cavolo di quello che c’era scritto. penso di aver votato Sala. Il nome Feltri non l’ho scritto”. Poi prosegue: “In Consiglio comunale andrò qualche giorno, poi me ne vado. Negli ultimi quarant’anni non ho mai visto un consiglio comunale”. Infine sul neo fascismo: “Il fascismo? È morto nel ‘45, non è un pericolo, non ho mai conosciuto un fascista in vita mia. L’unica cosa buona che ha fatto è farsi uccidere. È riuscito a fare una guerra assurda, per soggiacere agli ordini di Hitler. Ma fu una ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vittorio, il giornalista bergamasco ormai “naturalizzato” milanese, all’esordsio come come consigliere comunale a Milano, parla a La Zanzara e svela: “Non mi, mi hanno dato due lenzuolate e non ho un capito un cavolo di quello che c’era scritto.di. Il nomenon l’ho scritto”. Poi prosegue: “In Consiglio comunale andrò qualche giorno, poi me ne vado. Negli ultimi quarant’anni non ho mai visto un consiglio comunale”. Infine sul neo fascismo: “Il fascismo? È morto nel ‘45, non è un pericolo, non ho mai conosciuto un fascista in vita mia. L’unica cosa buona che ha fatto è farsi uccidere. È riuscito a fare una guerra assurda, per soggiacere agli ordini di Hitler. Ma fu una ...

