Fed | Bullard | Anticipare tapering a novembre Pressing mercati

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aggressività da parte della banca centrale e via libera al, in caso in cui l'inflazione faccia aumentare le "preoccupazioni". Il presidente della Federal Reserve di St. Louis, James, in un'intervista alla Cnbc, rivela che il fatto che le attuali pressioni sull'inflazione siano transitorie o strutturali sono al 50%, "quindi i politici devono essere pronti". Segui su affaritaliani.it