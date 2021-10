Facebook, Instagram e WhatsApp down: ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ci risiamo. Ancora problemi per gli utenti di alcuni dei social network più diffusi, quelli che fanno capo a mr Facebook Mark Zuckerberg. Mercoledi 13 ottobre le segnalazioni di malfunzionamenti di Instragram ma anche di WhatsApp, Messenger e lo stesso Facebook si stanno moltiplicando in tutta Italia, secondo qunto riporta il sito specializzato down Detector. Su Twitter gli hashtag #instadown e #Instagramisdown sono balzati di nuovo in testa ai temi più caldi della giornata. Il disservizio è stato avvertito sei giorni dopo il crash clamoroso di sei giorni fa, un “black out”di sei ore in cui Facebook, WhatsApp e Instagram hanno smesso di funzionare in tutto il mondo. Per la rivista finanziaria Fortune ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ci risiamo. Ancora problemi per gli utenti di alcuni dei social network più diffusi, quelli che fanno capo a mrMark Zuckerberg. Mercoledi 13 ottobre le segnalazioni di malfunzionamenti di Instragram ma anche di, Messenger e lo stessosi stanno moltiplicando in tutta Italia, secondo qunto riporta il sito specializzatoDetector. Su Twitter gli hashtag #instae #issono balzati di nuovo in testa ai temi più caldi della giornata. Il disservizio è stato avvertito sei giorni dopo il crash clamoroso di sei giorni fa, un “black out”di sei ore in cuihanno smesso di funzionare in tutto il mondo. Per la rivista finanziaria Fortune ...

