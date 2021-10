Export e investimenti (anche nella Difesa). Il nuovo Dialogo Italia-Uk (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Italia e Regno Unito hanno lanciato un nuovo Dialogo su Export e investimenti per incrementare le esportazioni delle aziende britanniche e di quelle Italiane. Ad annunciarlo sono stati Anne-Marie Trevelyan, ministra britannica per il Commercio internazionale, e Luigi Di Maio, ministro Italiano degli Esteri, che ha presieduto la riunione ministeriale G20 a Sorrento. Il Dialogo, si legge in una nota del governo britannico, dovrebbe portare a colloqui ministeriali annuali e a nuovi forum per un impegno più regolare tra i due governi, così come a partnership commerciali innovative e a legami più forti tra gli amministratori delegati britannici e Italiani. Obiettivo: promuovere le esportazioni delle aziende di entrambi i Paesi, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 ottobre 2021)e Regno Unito hanno lanciato unsuper incrementare le esportazioni delle aziende britanniche e di quellene. Ad annunciarlo sono stati Anne-Marie Trevelyan, ministra britannica per il Commercio internazionale, e Luigi Di Maio, ministrono degli Esteri, che ha presieduto la riunione ministeriale G20 a Sorrento. Il, si legge in una nota del governo britannico, dovrebbe portare a colloqui ministeriali annuali e a nuovi forum per un impegno più regolare tra i due governi, così come a partnership commerciali innovative e a legami più forti tra gli amministratori delegati britannici eni. Obiettivo: promuovere le esportazioni delle aziende di entrambi i Paesi, ...

