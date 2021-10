Ex On The Beach Italia 3: la nuova stagione da stasera su MTV (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ex On The Beach Italia 3, nuova stagione del dating show, prende il via stasera su MTV alle 22:00, e vede ancora una volta come conduttori Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Da stasera su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW) alle 22:00 va in onda Ex On The Beach Italia 3, nuova stagione del dating show più piccante della tv. E, a commentare un colpo di scena dietro l'altro, sono sempre loro, una delle coppie più innamorate e coinvolgenti dello showbiz: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il gruppo di intriganti single è pronto ad invadere la villa extra lusso ad Isla Barù in Colombia per trascorrere una vacanza da sogno. Ma gli imprevisti sono dietro l'angolo: a chi toccherà fare i conti con il rispettivo ex? ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ex On The3,del dating show, prende il viasu MTV alle 22:00, e vede ancora una volta come conduttori Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dasu MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW) alle 22:00 va in onda Ex On The3,del dating show più piccante della tv. E, a commentare un colpo di scena dietro l'altro, sono sempre loro, una delle coppie più innamorate e coinvolgenti dello showbiz: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il gruppo di intriganti single è pronto ad invadere la villa extra lusso ad Isla Barù in Colombia per trascorrere una vacanza da sogno. Ma gli imprevisti sono dietro l'angolo: a chi toccherà fare i conti con il rispettivo ex? ...

Advertising

bublagem : RT @InfoIggyBR: Confira parte do ensaio e da perfomance de “Sex On The Beach”, parceria entre Iggy Azalea e Sophia Scott, na #IFeelGoodTour… - movietele : Su @mtvitalia va in onda la terza edizione di #ExOnTheBeachItalia #EOTBI, da mercoledì 13 ottobre alle ore 22.00,… - santamaria_real : RT @santamaria_real: Big cocks #outdoors at #TorreGuaceto beach, #Apulia! ?? Watch the whole video only if you are subscribed to https://t.c… - diavolare : the beach la mia comfort song. non la dedicherò mai a nessuno - antodipla : Hey, ti va di guardare quei minorati mentali di Ex on the beach Italia insieme? -