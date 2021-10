Eve Jobs, gli scatti sexy dell’ereditiera senza eredità – FOTO (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’ereditiera Eve Jobs è la terzogenita del padre della Apple, ma resterà senza eredità: FOTO e gli scatti sexy. Il co-fondatore di Apple Steve Jobs è leggendario per aver contribuito a dare il via alla rivoluzione dei personal computer e per aver costruito un’attività da miliardi. Ora c’è una nuova generazione di Jobs: Eve, la figlia più giovane dell’icona defunta, in particolare, sta creando scalpore. (Instagram)In queste ore, peraltro si parla di come la giovane ereditiera, per volontà della madre, Lauren Powell che ha già annunciato di non voler lasciare eredità ai tre figli, resterà in realtà con un pugno di mosche in mano. E probabilmente dovrà essere brava a reinventarsi, così come del resto ha fatto il suo papà ... Leggi su ck12 (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’ereditiera Eveè la terzogenita del padre della Apple, ma resteràe gli. Il co-fondatore di Apple Steveè leggendario per aver contribuito a dare il via alla rivoluzione dei personal computer e per aver costruito un’attività da miliardi. Ora c’è una nuova generazione di: Eve, la figlia più giovane dell’icona defunta, in particolare, sta creando scalpore. (Instagram)In queste ore, peraltro si parla di come la giovane ereditiera, per volontà della madre, Lauren Powell che ha già annunciato di non voler lasciareai tre figli, resterà in realtà con un pugno di mosche in mano. E probabilmente dovrà essere brava a reinventarsi, così come del resto ha fatto il suo papà ...

fabmik : RT @Kotiomkin: Eve, la figlia di Steve Jobs, non erediterà nulla della ricchezza del padre. Stay angry. [@il_kaino ] #SteveJobs #Apple #1… - MatteoGusberti : RT @Kotiomkin: Eve, la figlia di Steve Jobs, non erediterà nulla della ricchezza del padre. Stay angry. [@il_kaino ] #SteveJobs #Apple #1… - amelotti42 : RT @Kotiomkin: Eve, la figlia di Steve Jobs, non erediterà nulla della ricchezza del padre. Stay angry. [@il_kaino ] #SteveJobs #Apple #1… - ontoxy : RT @Kotiomkin: Eve, la figlia di Steve Jobs, non erediterà nulla della ricchezza del padre. Stay angry. [@il_kaino ] #SteveJobs #Apple #1… - Enrico_Casalino : RT @Kotiomkin: Eve, la figlia di Steve Jobs, non erediterà nulla della ricchezza del padre. Stay angry. [@il_kaino ] #SteveJobs #Apple #1… -