Eurozona |  frena produzione industriale in agosto

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Frena ladell’ad. Secondo quanto riportato dall’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (Eurostat), l’output ha registrato un decremento mensile dell’1,6% dopo il +1,4% di luglio (dato rivisto da +1,5%). Il dato è in linea con le attese del mercato. Su base annua laha registrato un aumento del 5,1%, più delle attese (+4,7%), dopo il +8% del mese precedente (dato rivisto da +7,7%). Per quanto riguarda l’Europa dei 27, su base mensile si è registrato una variazione di -1,5% dopo il +1,2% di luglio, mentre su anno laha registrato un +5,3% dopo il +8,4% del mese precedente.

