Europe Cup 2021 2022 | Reggio Emilia vince facile contro l’Hapoel Gilboa all’esordio

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Buona la prima perin FibaCupgli israeliani delGalil, spazzati via per 93-70 al termine di un matchllato seppur equilibrato nella prima metà, con glini che hanno preso il sopravvento nella seconda parte. Alla Unipol Arena di Bologna, dunque, comincia bene per la Unahotels, reduce da una sconfitta in campionato che non ha intaccato il morale. Avvio disastroso degli attacchi, primi due minuti effettivi di gioco coi canestri ancora inviolati. Ci pensa Olisevicius ad aprire le danze segnando uno dei due liberi a disposizione, quindi Hanochi porta avanti gli israeliani e da qui in avanti assistiamo a tanti canestri, alcuni di ...

