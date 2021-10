Eugenia di York La nuova Greta Thurnberg?

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)di, l’evoluzione di una principessa guarda le foto Dopo William e Kate, Harry e Meghan, senza dimenticare lo zio Carlo, pioniere in tutto ciò che concerne il futuro del pianeta, ora anchedisi unisce al coro dei reali inglesi impegnati sul fronte climatico. Lei, però, si concentra sugli oceani e scrive un articolo per la rivista britannica Spear’s Magazine, firmandolo assieme a Clare Brook, presidente della Blue Marine Foundation, di cui la stessaè ambasciatrice. Leggi ...

Sono passati esattamente tre anni dal matrimonio didicon Jack Brooksbank . Era il 12 ottobre 2018 quando la principessa, figlia di e del , andava all'altare con il fidanzato di lunga data. Un giovane imprenditore conosciuto durante una ...... per esempio all'ex ImperatriceDe Montijo e al Duca d'Orléans, la discrezione del loro ... Battuta da Christie's il 1º novembre 1995, e poi nuovamente il 25 ottobre 2005 da Sotheby's a New, ...Sono passati tre anni dal giorno in cui Eugenia di York ha sposato Jack Brooksbank: per l’anniversario, ha condiviso una foto inedita del matrimonio.Beatrice di York finisce nel mirino dei social dopo essere stata paparazzata per la prima volta insieme alla piccola Sienna, la figlia avuta con il ...