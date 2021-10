Estetica e successo: il trucco c'è e lo svela Valentina Tecchio, guru della formazione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una ragazza molto giovane con un sogno nel cassetto: lavorare ed affermarsi. Valentina Tecchio corona il suo sogno. "Ho fatto un mutuo di 80 mila euro ed ho ipotecato l'unica casa dei miei. Ho lavorato tantissimo ed ho iniziato ad assumere quattro persone, eravamo costrette a lavorare in uno spazio piccolissimo", racconta Valentina. Che si mette a studiare come estetista frequentando un corso serale per conseguire il titolo, ma le ambizioni sono tante e non vuole fermarsi. "Le cose iniziano ad andare bene dopo tanti sacrifici", dice. "Trattamenti corpo, viso e poi ho avuto un grosso exploit aprendo un centro pilota a Verona, che avrebbe dato l'esempio ad altri franchising in tutta Italia. Questo centro estetico esiste ancora: fattura circa 1 milione di euro in Italia". Dal trucco permanente ai corsi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una ragazza molto giovane con un sogno nel cassetto: lavorare ed affermarsi.corona il suo sogno. "Ho fatto un mutuo di 80 mila euro ed ho ipotecato l'unica casa dei miei. Ho lavorato tantissimo ed ho iniziato ad assumere quattro persone, eravamo costrette a lavorare in uno spazio piccolissimo", racconta. Che si mette a studiare come estetista frequentando un corso serale per conseguire il titolo, ma le ambizioni sono tante e non vuole fermarsi. "Le cose iniziano ad andare bene dopo tanti sacrifici", dice. "Trattamenti corpo, viso e poi ho avuto un grosso exploit aprendo un centro pilota a Verona, che avrebbe dato l'esempio ad altri franchising in tutta Italia. Questo centro estetico esiste ancora: fattura circa 1 milione di euro in Italia". Dalpermanente ai corsi di ...

