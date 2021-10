“Eri un gigante” Lutto nella musica | addio al grande artista che portato quella musica ovunque

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)nel mondo della. È morto a 83 anni Paddy Moloney, anima prima dei Chieftains. L’uomo è famoso in tutto il mondo per aver fatto conoscere a tutti latradizionale d’Irlanda. E se in Italia la conosciamo è solo grazie a lui. Una scomparsa che ha commosso il Paese intero, a partire dal presidente della Repubblica Irlandese Michael D. Higgins che lo ha ringraziato per esser stato “In prima linea nel rinascimento della nostra”. Nei sessant’anni di carriera della band, di cui Paddy Moloney fece parte in tutte le sue incarnazioni, i Chieftains hanno fatto scoprire al mondo strumenti altrimenti dimenticati come le uilleann, le cornamuse o il bodhrán, il tamburello tipico, strumenti in cui Moloney era versatilissimo utilizzatore. Tutto è iniziato ...