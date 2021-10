Entra per sbaglio nel cortile dei vicini, anziana muore sbranata da due cani (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una donna di 89 anni è morta sbranata da due cani di razza Amstaff dopo essere Entrata per errore, in stato confusionale, nel cortile di una villetta. È successo ieri sera a Sassuolo (Modena). Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una donna di 89 anni è mortada duedi razza Amstaff dopo essereta per errore, in stato confusionale, neldi una villetta. È successo ieri sera a Sassuolo (Modena). Lo ...

