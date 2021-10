Energia, Terna: “L’Italia e la sfida della transizione ecologica” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione e attuare il recente pacchetto della Commissione “Fit for 55”, l’Europa e L’Italia devono accelerare con determinazione. La sfida della transizione ecologica è stata al centro di un convegno organizzato oggi da Terna all’Associazione Civita di Roma. Un dibattito che ha visto a confronto l’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma e la presidente della società Valentina Bosetti con il ministro delle Infrastrutture e le Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. “transizione ecologica ed economia circolare sono due concetti che si uniscono. L’umanità e i suoi bisogni stanno diventando centrali nella pianificazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione e attuare il recente pacchettoCommissione “Fit for 55”, l’Europa edevono accelerare con determinazione. Laè stata al centro di un convegno organizzato oggi daall’Associazione Civita di Roma. Un dibattito che ha visto a confronto l’amministratore delegato di, Stefano Donnarumma e la presidentesocietà Valentina Bosetti con il ministro delle Infrastrutture e le Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. “ed economia circolare sono due concetti che si uniscono. L’umanità e i suoi bisogni stanno diventando centrali nella pianificazione ...

Energia:Donnarumma, grandi imprese sono locomotive del Paese "Le locomotive del nostro Paese sono le grandi imprese, anche quelle a partecipazione pubblica come Terna, organizzate per pianificare e realizzare importanti investimenti e, grazie alle loro competen ...

Energia:Donnarumma, grandi imprese sono locomotive del Paese "Le locomotive del nostro Paese sono le grandi imprese, anche quelle a partecipazione pubblica come Terna, organizzate per pianificare e realizzare importanti investimenti e, grazie alle loro competen ...