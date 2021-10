Energia | Cingolani | possibile riduzione Iva del metano per autotrazione

Advertising

jacopogiliberto : RT @MiTE_IT: Il ministro Roberto Cingolani a @Montecitorio, al #QuestionTime: il 26 ottobre riunione straordinaria dei ministri dell’#Energ… - QuotidianoEnerg : Caro-energia, Cingolani: “Diremo a Ue che servono più risorse” - MiTE_IT : Il ministro Roberto Cingolani a @Montecitorio, al #QuestionTime: il 26 ottobre riunione straordinaria dei ministri… - infoiteconomia : Energia: Cingolani, su autotrazione incide Iva, per accise pochi margini - antonionota5 : RT @Montecitorio: Iniziative di competenza volte a contenere il prezzo del metano per autotrazione: questo il tema dell'interrogazione che… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia Cingolani

Rai News

...di quelle finora disponibili e teso ad agire non solo sugli effetti dell'aumento dell'ma ... "Il sistema italiano di approvvigionamento del gas naturale - ha spiegato ancora- è ......che il 26 ottobre e' fissata una riunione straordinaria dei ministri dell'della Ue per affrontare il tema dei prezzi. Lo ha riferito il ministro della Transizione ecologica, Roberto,...(Teleborsa) - "Osservo in primo luogo che si tratta di un fenomeno che sta interessando tutte le economie, in primis europee. E' un fenomeno di portata ampia. Sul gas le dinamiche di prezzo sono influ ...E anche quelle vigenti dovranno attendere Piano (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ott - "Non saranno concesse nuove autorizzazioni per attivita' di ricerca e produzione di idrocarburi fino a ...