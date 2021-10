“Emorragia cerebrale”. Ansia per il cantante italiano, ricoverato in ospedale: “Momento non facile” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una brutta notizia ha colpito il mondo della musica italiana. Il noto cantautore è ricoverato in ospedale, in seguito ad un grave malore che lo avrebbe colpito qualche giorno fa. Stando alle prime informazioni trapelate, l’uomo avrebbe avuto un’Emorragia cerebrale. I medici stanno osservando attentamente la sua situazione clinica e al Momento non hanno fornito molte informazioni sul reale stato di salute dell’artista. Ma è stata la moglie a cercare di fare chiarezza con un post su Facebook. La donna ha scritto: “In virtù delle tante notizie (tra vere e false che stanno girando) ci tenevo io in prima persona ad informarvi dell’accaduto: non è un Momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. Ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una brutta notizia ha colpito il mondo della musica italiana. Il noto cantautore èin, in seguito ad un grave malore che lo avrebbe colpito qualche giorno fa. Stando alle prime informazioni trapelate, l’uomo avrebbe avuto un’. I medici stanno osservando attentamente la sua situazione clinica e alnon hanno fornito molte informazioni sul reale stato di salute dell’artista. Ma è stata la moglie a cercare di fare chiarezza con un post su Facebook. La donna ha scritto: “In virtù delle tante notizie (tra vere e false che stanno girando) ci tenevo io in prima persona ad informarvi dell’accaduto: non è unsemplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. Ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di ...

ciropellegrino : Il cantante Federico Salvatore ricoverato per emorragia cerebrale - Corriere : Federico Salvatore, il cantautore in gravi condizioni per emorragia cerebrale - pierecall : RT @Corriere: Federico Salvatore, il cantautore in gravi condizioni per emorragia cerebrale - IulianaAdriana3 : RT @bisagnino: Federico Salvatore colpito da emorragia cerebrale: ricoverato. Era vaccinato con AstraZeneca - infoitcultura : Federico Salvatore in ospedale: l'artista è stato ricoverato per emorragia cerebrale -