Elton John | l' Olimpo della musica è suo | per il sesto decennio consecutivo entra nella Top 10 ' Cold Heart' con Dua Lipa lo porta in vetta a

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)è il primo artistastoria adreTop 10 dei brani più ascoltati in Inghilterra per 6 decenni di fila . Con il suo nuovo singolo, una collaborazione con Dua,...

è il primo artista della storia ad entrare nella Top 10 dei brani più ascoltati in Inghilterra per 6 decenni di fila . Con il suo nuovo singolo Cold Heart , una collaborazione con Dua Lipa ,...Il brano è prodotto da Chris Thomas, produttore dei Beatles,e Pink Floyd. Nel disco hanno anche suonato e collaborato importanti musicisti internazionali, come Phil Palmer e Phil Spalding.“In orbita”, il nuovo singolo di Francesco Arpino sarà disponibile dal prossimo 12 novembre, stesso giorno dell’uscita dell’album da cui è tratto, ...Intesa da 1 miliardo di dollari con la Hipgnosis di Mercuriadis, manager e gestore di un fondo che investe in copyright. Si moltiplicano i legami tra i ...