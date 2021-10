Elezioni Roma | un candidato della lista di Vittorio Sgarbi denuncia presunti brogli | “Dispersi fra gli 8 e 9mila voti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tra gli 8 e ie non conteggiati: è l’accusa lanciata da undi centrodestra Rinascimento Cambiamo. Ritiene che asiano andati smarriti almeno tra i tre e i quattroa sezione. Per il momento Roberto Litta, che ha tentato la corsa all’Assemblea capitolina con ladi, ha rintracciato almeno 74 sezioni sulle 2.600ne in cui non gli tornano i conti e del caso ha interessato la Procura. Non soltanto: ha avviato anche una vera e propria ricerca sul territorio dei “”, ovvero dei cittadini che hanno votato e ritengono che la loro preferenza non sia stata registrata nei database del Comune di ...