Elezioni in Venezuela | ecco perché la missione Ue barcolla

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) È molto compromessa laeuropea nelle prossimein. Dopo la conferma dell’Unione europea di inviare una delegazione di osservatori per il processo elettorale del 21 novembre, è trapelato un report in cui lo staff dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, avverte sui rischi di legittimare il regime di Nicolas Maduro con questa partecipazione. In un articolo pubblicato dal Financial Times si legge che Borrell avrebbe ignorato questi avvertimenti, rischiando di rovinare la reputazione delle missioni di osservazione elettorale dell’Unione europea. Borrell aveva confermato l’invio di una delegazione per leregionali e municipali in, per la prima volta in 15 anni (qui l’articolo di Formiche.net). ...