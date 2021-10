Elezioni in Iraq: maggioranza per il partito sciita di Al-Sadr (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In sono svolte domenica 10 ottobre le Elezioni politiche per la creazione del nuovo governo in Iraq. Diversi mesi di anticipo per questo evento a causa delle pressioni da parte del popolo Iraqueno che, da tempo scontento del proprio governo, chiedeva dei cambiamenti radicali. Minimi storici di affluenza alle urne: 41% circa. 73 seggi su 329 al partito di Al-Sadr, ora inizia lo scontro con i rivali. Affluenza ai minimi storici per le Elezioni in Iraq Le numerosissime proteste antigovernative portate avanti dai giovani Iraqueni tra il 2019 e il 2020 hanno avuto il risultato sperato: il governo di Al-Abadi e lo stesso premier sono stati costretti a dimettersi e sono state organizzate le Elezioni per riformare il governo. Ma ad un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In sono svolte domenica 10 ottobre lepolitiche per la creazione del nuovo governo in. Diversi mesi di anticipo per questo evento a causa delle pressioni da parte del popoloueno che, da tempo scontento del proprio governo, chiedeva dei cambiamenti radicali. Minimi storici di affluenza alle urne: 41% circa. 73 seggi su 329 aldi Al-, ora inizia lo scontro con i rivali. Affluenza ai minimi storici per leinLe numerosissime proteste antigovernative portate avanti dai giovaniueni tra il 2019 e il 2020 hanno avuto il risultato sperato: il governo di Al-Abadi e lo stesso premier sono stati costretti a dimettersi e sono state organizzate leper riformare il governo. Ma ad un ...

