Elettronico è bello Gli Usa abbracciano la riduzione del rischio da fumo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’agenzia Food and Drug Administration (Fda), ente governativo che regola i prodotti alimentari e farmaceutici negli Stati Uniti, ha autorizzato le prime sigarette elettroniche. L’autorizzazione è valida per i prodotti ricaricabili di Vuse, Solo Power, e le cariche di nicotina al sapore di tabacco. Altre 10 richieste, invece, sono state respinte, mentre un caso di una formula con nicotina al mentolo è ancora in fase di studio. Per l’agenzia, i dati presentati dalla compagnia R.J. Reynolds dimostrano che i prodotti Vuse aiutano i fumatori a smettere o ridurre significativamente il consumo di sigarette normali, principale causa di morti premature in America (400.000 decessi all’anno). “I dati del fabbricanti – si legge nel comunicato della Fda – dimostrano che i loro prodotti possono beneficiare i fumatori adulti a cambiare, sia completamente o con una...